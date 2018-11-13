Правоохранители пока ничего не инкриминируют бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану, однако он не реагировал, когда его вызвали для проведения следственных действий, рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что Продан попал под статью о незаконном обогащении, правда пока что формально – как свидетель. Отмечается, что по версии ГПУ и САП, бывший чиновник наполнял не только госказну, но и свою собственную. В частности, суд наложил арест на два объекта недвижимости в турецком курортном городе Бодрум, которые Продан, по данным следствия, приобрел в мае за полмиллиона долларов.

"Пока что ему ничего не инкриминируют. Его вызвали для проведения следственных и процессуальных действий. Вызов уже не первый. Это второй вызов официальный. Перед тем была переписка в телефоне, он обещал появиться и не появлялся", - рассказал журналистам Холодницкий.

Ранее Мирослав Продан заявил, что находится в немецкой клинике, на этой неделе у него назначена плановая операция.

"Я уехал из Украины еще 8 дней назад, нахожусь в Германии. Выехал на автомобиле на совершенно законных основаниях. После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался к САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально", - прокомментировал он.

Видео: youtube.com/

Ранее "Страна" сообщала, Продан прокомментировал слухи о своем побеге от САП. Он заявил, что находится в немецкой клинике.

Также мы писали о том, что Продан ушел в отставку после того, как НАБУ расследовало дело о незаконном обогащении.