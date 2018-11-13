Накануне Собора в Киево-Печерской Лавре предстоятелю Украинской Православной Церкви (МП) митрополиту Онуфрию передали письмо от константинопольского патриарха Варфоломея, в котором содержалась директива епископату УПЦ в полном составе прибыть на встречу с Порошенко.

Предстоятель УПЦ Онуфрий проигнорировал это письмо, поскольку не признает власть Фанара (Константинополя) над церковной Украиной. Об этом сообщил источник в УПЦ.

На соборе было 83 из 90 архиереев. Из 7 отсутствующих - трое болели (К собору они прислали письмо с личной подписью о поддержке Блаженнейшего митрополита Онуфрия), еще двое были за границей, а один не смог приехать по техническим причинам. Еще один - Александр Драбинко пошел в "Украинский дом" к Порошенко.

В самом начале Архиерейского собора митрополит Онуфрий поставил на голосование два вопроса: Первый - нужно ли проводить встречу с президентом ? Второй - согласны ли епископы, что встречу нужно проводить в Киево-Печерской Лавре ?

Телефонный разговор митрополита Онуфрия с Петром Порошенко получился весьма эмоциональным. Предстоятель УПЦ был спокоен. В это же время президент Порошенко "явно отличался своим излишней эмоциональностью он настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев".

В частности было слышно, как Порошенко в ультимативном тоне требовал от владыки Онуфрия "пойти на попятную" в процессе автокефалии. Предстоятель УПЦ - известный противник ее предоставления.

Также сообщается, что в ответ на комментарий митрополита Онуфрия по этому поводу в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: "какие каноны - какие каноны".

На решение архиереев по поводу места встречи с Порошенко активно пытался повлиять митрополит Винницкий Симеон, который считается "человеком Порошенко" и "кандидатом в главы новой церкви".

Он убеждал присутствующих, что нужно ехать в "Украинский дом", что у архиереев УПЦ есть, что сказать президенту, что нужно пойти на компромисс с властью. Более того позиция Симеона по автокефалии получила жесткую публичную критику со стороны огромного количества архиереев УПЦ.

Выяснилось, что у винницкого митрополита нет не только мало-мальской поддержки среди других епископов УПЦ, но даже серьезного авторитета, поскольку за ним на соборе не пошла даже десятая часть иерархов.

"В условиях полного неприятия его позиции в рядах епископата УПЦ митрополит Симеон растерялся и морально "поплыл" он так и не смог внятно ответить на прямой вопрос митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки относительно того собирается или нет Симеон покидать (каноническую и признанную Прим.Ред.) УПЦ ради карьеры в религиозной структуре создаваемой с подачи Константинополя", - резюмировал источник в УПЦ.

Как сообщала "Страна", Украинская Православная Церковь (МП) отказалась участвовать в создании автокефалии.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", – говорится в документе. По мнению епископов УПЦ МП он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины". "При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.

Отметим, что УПЦ также разорвала евхаристическое общение с Константинополем.