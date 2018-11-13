Во вторник, 13 ноября, британские и европейские участники переговоров заявили о прогрессе в достижении договоренностей о выходе Великобритании из Евросоюза (Брекзите).

Об этом сообщает DW.

Участники переговоров после многомесячных споров договорились о границе между Ирландией и входящей в Великобританию Северной Ирландией, который был главным камнем преткновения на протяжении последних нескольких месяцев переговоров.

В ведомстве премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что британский кабинет министров встретится в среду, 14 ноября, чтобы обсудить черновой вариант соглашения о Brexit между Лондоном и Брюсселем.

По словам источников, текст был согласован на "техническом уровне" и теперь должен быть подтвержден на "политическом уровне". Сторонники "жесткого Брекзита" в парламенте, в том числе бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, заявили о планах голосовать против текущего варианта соглашения, считая, что его положения означают невыход Великобритании из общего таможенного пространства с ЕС.

"Членов кабинета министров призывают прочитать документ перед встречей", - отметил представитель ведомства британского премьера.

Депутат-консерватор и сторонник выхода Великобритании из ЕС Джейкоб Рис-Могг заявил, что согласно этой версии документа "Северную Ирландию больше будет контролировать Дублин (столица независимой Ирландии - Прим.Ред.), чем Белфаст (столица британской Северной Ирландии - Прим.Ред.)".

Он выразил надежду, что британский парламент заблокирует версию соглашения, которую собирается предложить Мэй.

Референдум о Brexit состоялся в 2016 году. Тогда за выход Великобритании из ЕС проголосовали 51,9 процента избирателей. Великобритании должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

К этому времени соглашение между Брюсселем и Лондоном должно быть не только подписано, но и ратифицировано странами членами.

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