Мировая премьера заключительного сезона сериала "Игра престолов" состоится в апреле 2019 года.

Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.

"Каждая битва.

Каждое предательство.

Каждый риск.

Каждый бой.

Каждая жертва.

Каждая смерть.

Всё ради Трона", - говорится в анонсе финального сезона Игры Престолов.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH