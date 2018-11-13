Создатели сериала "Игра Престолов" официально объявили, когда стартует финальный сезон
Мировая премьера заключительного сезона сериала "Игра престолов" состоится в апреле 2019 года.
Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.
"Каждая битва.
Каждое предательство.
Каждый риск.
Каждый бой.
Каждая жертва.
Каждая смерть.
Всё ради Трона", - говорится в анонсе финального сезона Игры Престолов.
Every battle.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 листопада 2018 р.
Every betrayal.
Every risk.
Every fight.
Every sacrifice.
Every death.
All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH
twitter.com/GameOfThrones
"Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.
Снимается сериал под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для американского кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.
Как сообщала "Страна", компания Netflix впервые показала Генри Кавилла в образе Ведьмака.
Отметим, что иранский генерал Касем Сулеймани ответил президенту США на угрозы в том же стиле "Игры престолов".