Мировая премьера заключительного сезона сериала "Игра престолов" состоится в апреле 2019 года.

Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.

"Каждая битва.

Каждое предательство.

Каждый риск.

Каждый бой.

Каждая жертва.

Каждая смерть.

Всё ради Трона", - говорится в анонсе финального сезона Игры Престолов.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 листопада 2018 р.

twitter.com/GameOfThrones

"Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

Снимается сериал под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для американского кабельного телеканала HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

Как сообщала "Страна", компания Netflix впервые показала Генри Кавилла в образе Ведьмака.

Отметим, что иранский генерал Касем Сулеймани ответил президенту США на угрозы в том же стиле "Игры престолов".