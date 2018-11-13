Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с тремя представителями Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Об этом стало известно корреспонденту "Страны" из своих источников.

Встреча проходит в "Украинском доме". Собеседники "Страны" в УПЦ утверждают, что этими встречающимися с Порошенко могут быть Александр Драбинко и Симеон. Также там, якобы, присутствовал архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Отметим, что днем официальное решение Собора архиепископов митрополит Винницкий и Барский Симеон так и не подписал.

Ранее сегодня, 13 ноября, должна состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом".

Иерархи УПЦ МП в этот день собрались в Киево-Печерской Лавре и провели экстренное заседание синода, который принял решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев.

По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории.