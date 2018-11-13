На домашнем льду в Киеве местные "Ледяные Волки" уступили белоцерковскому "Белому Барсу" в завершающем матче 16-го тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). Игра завершилась со счетом 5:7 в пользу гостей.

К середине первого периода "Ледяные Волки" вели в счете 2:0 владели достаточно комфортным игровым преимуществом. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

На старте второго периода Евгений Тимченко сделал дубль за "Белый барс", сравняв шансы команд на победу. К середине ледникового матча команды обменялись заброшенными шайбами – на точные броски Михаила Бурнатова и Никиты Шабанова, который реализовал штрафной бросок, "барсы" ответили голами Даниила Печерских и Владислава Куцевича.

Под завесу периода киевляне "посыпались" и пропустили ещё две шайбы – сначала Евгений Тимченко оформил хет-трик, а потом дубль сделал Владислав Куцевич.

Третья двадцатиминутка прошла по сценарию первых двух – команды поочередно владели преимуществом и ещё по разу смогли поразить ворота противника. Сначала Николай Дворник прошил Кирилла Кучера, а потом точным броском ответил Сергей Логач, установив окончательный счёт.

Таким образом, "Белый Барс" благодаря сегодняшней победе обогнал МХК "Динамо" в турнирной таблице и закрепился на четвёртой строчке, а "Ледяные Волки" так и остались на последнем месте.

В среду, 14 ноября, в 18:45 в Белой Церкви "Белый Барс" и "Ледяные Волки" встретятся вновь, но уже в рамках перенесённого 22 тура УХЛ.

Шайбы:

"Ледяные Волки" - "Белый Барс" 5:7 (2:0, 2:6, 1:1) Шайбы: 0:1 Шапиро (Фроленко, Черемнов - больш.), 00:37. 0:2 Шабанов (Чикида, Шапиро), 13:03. 1:2 Тимченко (Бородай), 20:36. 2:2 Тимченко (Таран, Куцевич), 24:10. 2:3 Бурнатов (Н. Дворник), 25:00. 3:3 Бородай (Печерских, Тимченко - больш.), 27:41. 4:3 Куцевич (Лесников), 28:12. 4:4 Шабанов - буллит, 28:55. 4:5 Тимченко (Таран, Буняк - больш.), 32:44. 4:6 Куцевич (Лесников), 33:04. 5:6 Н. Дворник (Шабанов), 49:31. 5:7 Логач (Ядловский, Куцевич - больш.), 56:51.

Составы:

"Ледяные Волки": Власенко; Чикида - Федосов, Фроленко - Забулонов, Порупа - Привалихин; Шабанов - Шапиро - Черемнов, Бурнатов - Н. Дворник - Боронило, Крючёнкин.

"Белый Барс": Кучер; Таран - Гребеник, Ядловский - Логач, Грицюк - Буняк, Васильев - Гриценко; Тимченко - Печерских - Арабов, Бородай - Качан - Куцевич, Панченко - Ружников - Дурдыев, Лесников - Ромахин - Панов.

Фото: uhl.ua

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