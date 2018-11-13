Министерство образования и науки напоминает, что школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты. Министерство просит педагогов информировать об этом родителей и учеников, а Государственная миграционная служба поручила своим территориальным органам помочь школьникам в оформлении документов, передает ЮрЛига.

Так, сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста бесплатно.

Для получения ID-карты необходимо не позже, чем через месяц после достижения учащимся 14 лет обратиться в:

территориальное подразделение ГМС по зарегистрированному месту жительства;

или в ЦПАУ, если он оказывает услуги по оформлению биометрических документов.

Подробную информацию о процедуре оформления ID-карты можно найти на официальном сайте ГМС.

Школьникам необходимо подавать копию паспорта в комплекте документов для регистрации на ВНО.

Подавать для регистрации другой документ могут только следующие категории:

люди, не имевшие возможности получить паспорт в связи с тем, что проживают на оккупированной территории и линии столкновения, - свидетельство о рождении;

иностранцы и лица без гражданства - копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

люди, обратившиеся за защитой в Украине, - копию справки об обращении за защитой в Украине;

лица с оккупированной территории, являющиеся учениками (слушателями, студентами) заведений образования на подконтрольной Украине территории, если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможностей его восстановить, - справку из заведения образования с фото.

Все остальные граждане Украины подают для регистрации на ВНО исключительно паспорт. Именно этот документ предъявляется участником ВНО для допуска к пункту тестирования.

Также вопрос своевременного получения паспорта актуален для тех школьников, которые в 2019 году планируют вступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса.

В частности, при подаче заявления на вступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, и подать его копию. Одним из таких документов является паспорт гражданина Украины. В то же время свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность. Вступать по свидетельству о рождении смогут только те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года.

Как сообщала Страна, биометрический загранпаспорт и ID-карту украинцам разрешат оформлять онлайн.

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