Неизвестный совершил вооруженное ограбление ювелирного магазина в Бахмуте Донецкой области. Он застрелил охранника. Полиция разыскивает преступника.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Во вторник, 13 ноября, около 16.40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что грабитель в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре Бахмута. Во время налета погиб охранник магазина.

Подозреваемый с похищенным скрылся. Полиция начала операцию по розыску и задержанию злоумышленника.

На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. В Бахмут выехало руководство Главного управления полиции Донецкой области.

Как сообщала "Страна", опубликовано видео ограбления кредитного учреждения в Киеве, по которому полиция ищет преступника.

Отметим, что в Черновцах задержали банду, подозреваемую в 10 ограблениях валютчиков.