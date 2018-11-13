В Одессе спасатели потушили пожар в 17-этажном жилом доме на проспекте Шевченко. С подозрением на отравление госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

"13 ноября в 18:30 в г.Одесса на просп.Шевченко, 33-Б в 17-этажном жилом доме возникло возгорание в шахте электрокабелей. В 19:17 подразделениями ГСЧС пожар локализован. В 20:36 пожар ликвидирован. Спасено 7 человек, на свежий воздух выведено 35 человек", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в больницу госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения четыре человека, из них двое - дети.

К гашению пожара привлекалось 47 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Как сообщала "Страна", во вторник в Киеве спасатели ликвидировали пожар в 25-этажном жилом доме, где в лифтовой шахте воспламенился электрокабель. Позже огонь распространился также на одну из квартир на 20-м этаже. Было спасено 15 человек, из них пятеро детей, на свежий воздух выведено 60 человек.

Напомним, что под Криворожгазом зажгли шины, на пяти котельных города сорваны пломбы.