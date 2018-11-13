Минюст изложил в новой редакции Требования относительно написания наименования юридического лица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеет статуса юридического лица, кроме организации профсоюза, передает ЮрЛига.

Соответствующий приказ от 17 октября 2018 года № 3236/5 вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В новой редакции документа исключены общие требования к наименованию юрлица, которые установлены ст. 16 Закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", а предусмотрены только правила написания наименований.

Для написания наименований юрлица используются:

буквы украинского алфавита - при написании наименования на украинском языке;

буквы латинского алфавита - при написании наименования на английском языке;

разделительные знаки и символы. В частности, теперь при использовании в наименовании символа номера употребляется N, а не №, а также может использоваться символ амперсанд (&);

цифры арабские (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) и римские (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

Для написания наименования юридического лица используются большие и малые буквы украинского или английского алфавита.

Также установлено, что название юрлица берется в кавычки и указывается непосредственно после организационно-правовой формы субъекта хозяйствования (кроме органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов власти АР Крым, государственных, коммунальных организаций, учреждений).

Использование кавычек в наименовании юридического лица не является признаком для определения тождественности наименований.

Наименование обособленного подразделения должно содержать слова "обособленное подразделение" ( "филиал", "представительство" и т.д.) и указывать на принадлежность к юридическому лицу, создавшему указанное обособленное подразделение.

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