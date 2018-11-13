Московские судебные приставы "начали охоту" на певицу Земфиру из-за долга по коммунальным платежам в 11 тысяч рублей. Она проживает в районе Хамовники, передает телеканал "Москва 24".

Суд обязал певицу погасить задолженность по квартплате еще два года назад, однако до сих пор этого не произошло. Кроме того, за прошедшее время сумма задолженности только выросла.

После переезда в Москву 20 лет назад певица в течение нескольких лет проживала на съемных квартирах, но в 2003 году приобрела собственное жилье. Теперь певица проживает в столичном районе Хамовники в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной. По оценкам экспертов, стоимость квартиры певицы составляет в настоящее время $250 тыс.

Также в прессе сообщалось, что в квартире площадью 85 квадратных метров Земфира сделала реконструкцию. Было снесено несколько стен, в результате получились спальня и просторная гостиная с местом для аудиоаппаратуры.

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