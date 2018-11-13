Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС во вторник вечером досрочно подключен к энергосети после завершения капитального планового ремонта, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В настоящее время на Хмельницкой АЭС в работе находятся два энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1160 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - отмечается в сообщении.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщалось, Хмельницкая АЭС 2 сентября отключила второй блок от энергосистемы на капитальный плановый ремонт продолжительностью 80 суток.

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