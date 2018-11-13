Специалисты продолжают ликвидировать последствия прорыва теплосети и провала асфальтного покрытия на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева, столичные власти обещают завершить эти работы в течение суток.

"Сейчас "Киевтеплоэнерго" осуществляет переподключение домов, чтобы не оставлять людей без услуг. Как только кран эвакуирует авто, попавшее в зону повреждения, коммунальщики приступят к ликвидации повреждения. На эти работы уйдет максимум сутки", - цитирует Киевская горгосадминистрация заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, 80% теплосетей в Киеве изношены. Ежедневно устраняются 60-70 повреждений.

Как сообщалось, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского во вторник вечером произошел прорыв трубы с горячей водой, прилегающие улицы затянуло паром. В результате один автомобиль частично провалился в образовавшуюся на дороге яму. Движение транспорта было перекрыто. В частности, менялись маршруты движения ряда троллейбусов и автобусов.

Ранее на Оболони забил многометровый гейзер из кипятка.