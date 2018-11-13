Во вторник, 13 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею президента Франции создания общеевропейской армии в ЕС, которая вызвала недовольство Вашингтона.

"Нам следует - я говорю это совершенно сознательно, опираясь на развитие событий последних дней - нам следует работать над идеей однажды создать настоящую европейскую армию", - сказала канцлер Германии во вторник, выступая с речью на пленарной сессии Европарламента. Прямую трансляцию вел сайт организации, передает ГазетаРу.

Во вторник в Страсбурге проходят дебаты с европейскими депутатами о будущем Европейского союза. Заявления канцлера ФРГ депутаты встретили аплодисментами.

По словам канцлера Германии, "общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами никогда больше не будет войны".

"Это не армия, направленная против НАТО, я прошу вас. Эта армия может стать хорошим дополнением к НАТО", - указала она.

Также канцлер Германии вновь призвала к созданию европейского Совета Безопасности. С этой инициативой канцлер вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выступала еще в июне.

"Я предложила, чтобы мы сформировали европейский Совет безопасности со странами-участниками на основе ротации, в котором важные решения могут быть быстрее подготовлены", - сказала политик.

Как сообщала "Страна", 6 ноября 2018 президент Макрон заявил, что ЕС для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США.

Напомним, что в Париже, 7 ноября, восемь стран ЕС создали коалицию европейских вооруженных сил, готовую реагировать на кризисы вблизи границ союза.