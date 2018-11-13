Из 29 стран НАТО увеличили оборонные расходы до 2% ВВП только девять членов. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на форуме организации в Берлине, сообщается на сайте НАТО.

"В 2014 году было только три союзника, которые достигли уровня оборонных ассигнований в 2%, сейчас это девять стран. И большинство стремится достигнуть этой отметки в течение десятилетия", – заявил он.

Столтенберг отметил, что если бы все члены альянса достигли бы уровня военных трат в 2% ВВП, то тогда бы образовалось дополнительно около $100 млрд., на которые можно было бы усилить безопасность.

По словам Столтенберга, благодаря тому, что все новые страны НАТО начинают выполнять обязательства по расходам за два года удалось аккумулировать дополнительно ​$41 млрд.

Также он напомнил, что в последние годы Холодной войны в Европе нормальным считался уровень оборонных расходов в 3% ВВП.

Как сообщала "Страна", cторонников НАТО и нейтрального статуса в Украине примерно поровну. С ноября 2014 года число сторонников союза с НАТО становится все меньше.

Напомним, что Пентагон объявил тендер на разработку системы защиты от гиперзвуковых ракет России.