Минобороны Норвегии во вторник заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), сообщило агентство Associated Press.

По данным АП, министерство обороны Норвегии заявило, что оно "осведомлено относительно того, что помехи (в работе GPS - Прим. Ред.) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове".

Также в заявлении норвежского министерства обороны, имеющемся в распоряжении АП, говорится, что "МИД Норвегии ранее обозначил этот вопрос перед российской стороной".

Агентство отмечает, что сбой сигнала GPS, предположительно, не привел к инцидентам.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что "методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще и чаще", а также что Североатлантический альянс "подходит к этим вопросам со всей серьезностью".

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Ю.Сипиля, "целью вмешательства было продемонстрировать способность к подобным действиям".

9 ноября портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр аэронавигации страны о вмешательстве в работу GPS. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми (Rovaniemi) до норвежской границы и к востоку от Киттиля (Kittila) до российской границы.

Кроме того, Норвежский новостной портал Barents Observer в начале ноября сообщал, что авиационные власти Норвегии предупреждали о потере сигнала GPS в районах учений НАТО Trident Juncture и возле границ России в конце октября, когда эти учения начались.

Учения НАТО стартовали 25 октября. В них принимали участие военнослужащие из 31 страны, включая не являющихся членами НАТО Финляндию и Швецию.

12 ноября в Кремле заявили, что им ничего не известно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Напомним, ранее в Норвегии начались самые масштабные учения США и НАТО за последние 16 лет.

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