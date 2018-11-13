Константинопольский патриарх Варфоломей рассматривает вариант предоставления томоса об автокефалии главе канонической Украинской православной церкви (МП) митрополиту Онуфрию, вместо непризнанных церковных структур.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах, близких к Константинопольскому патриархату.

По его словам, речи о предоставлении Томаса Филарету (Киевский патриархат) или Макарию (УАПЦ) не идет, но при этом в Константинополе учитывают, что Онуфрий томос не просил.

"Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более", - сказал источник.

При этом, отметил он, на данный момент ни одна церковь не признает решения Константинополя по Филарету и по Макарию, "другому раскольнику".

"После того, как патриарх Алексий Второй объявил анафему Филарету, тот обращался в Константинопольский патриархат шесть раз, чтобы "вылечить раскол". Патриархат ему отвечал 25 лет, что "не могу сделать ничего, поскольку ты принадлежишь Московскому патриархату". Его не признала ни одна церковь, его считали раскольником. Сейчас патриарх Варфоломей счел нужным ответить ему, снять с него раскол. Это было ошибкой патриархата. Теперь он теряет позиции", - сказал источник.

По его словам, за месяц после заявления 11 октября ни одна церковь не признала Филарета, его считают раскольником.

"Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии все решает Собор", - сообщил осведомленный источник.

"В этот момент нет ни одной церкви на стороне патриарха Варфоломея. Если Константинопольский патриархат пойдет дальше в этом решении, он будет ослабевать и дальше", - полагает он.

"Сейчас если и идет речь о предоставлении автокефалии, то Онуфрию. Если дадут, то дадут митрополиту Онуфрию, и пусть делает, что считает (нужным). Но Онуфрий ее не просил, не хочет ее, не добивался ее", - сказал собеседник агентства.

Власти в Киеве и неканонические церковные структуры в Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена.

При этом каноническая УПЦ (МП) заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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