Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который на этих выходных победил британца Тони Беллью, заявил, что "Крым принадлежит тем людям, которые там живут". Об этом он заявил русской службе BBC в видеоинтервью.

"Чей Крым? Крым – божий, я уже об этом говорил. Крым тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там", – сказал Усик.

По словам боксера, который родом из Крыма, он часто пытается бывать на малой Родине. "Как только у меня получается, с удовольствием езжу, потому что очень много моих друзей, моя сестра живут там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это – мой дом. Конечно, я езжу туда, как только появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь", – отметил Александр.

Боксер говорит, что у него не возникает проблем на контрольных пунктах. "Очень с уважением относятся на обеих сторонах, даже способствуют быстрому проходу. Я быстренько пересаживаюсь в машину, которая меня встречает, и еду домой", – сказал Усик.

Также Усик рассказал, почему отказался от звания Героя Украины. "Почему не принял звание Героя Украины? Потому что я не являюсь героем, на самом деле. Очень много людей сделали больше меня: врачи, которые спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают открытия. (Есть) много людей, которые действительно заслуживают какие-то звезды, элементарное внимание и благодарность. Для своего народа я и так являюсь героем, мне не нужны звезды. Я обычный парень с района, (там) меня бы не поняли. Приехал бы я на район, а мне бы сказали: "Саня, ну ты че?", – сказал Усик.

Видео: youtube.com

10 ноября Александр Усик нокаутировал Тони Белью в восьмом раунде и защитил титул абсолютного чемпиона мира.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как встречали Александра Усика в аэропорту Киева после победы на ринге Манчестера.

Также мы писали о том, что Усик поднялся в рейтинге BoxRec, после победы над Тони Белью.