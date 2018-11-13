По состоянию на 1 ноября поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 3 млн 775,7 тыс. голов, что на 3,9% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстат). При этом поголовье коров к указанной дате снизилось на 3,4% - до 2 млн 8 тыс. голов.

Согласно данным Госстата, на 1 ноября поголовье свиней уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года - до 6 млн 426 тыс. голов, овец и коз - на 3,8%, до 1 млн 456,7 тыс. голов.

Кроме того, поголовье птицы в стране выросло на 5,1% по сравнению с 1 ноября 2017 года, составив 235 млн 773,5 тыс. голов.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье КРС в Украине (без учета территории АРК и зоны проведения ООС) в 2017 году составило 3,628 млн голов, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году. Поголовье свиней сократилось на 8,2% - до 6,12 млн голов, овец и коз выросло на 0,1% - до 1,316 млн голов, птицы – на 1,7%, до 205,103 млн голов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине объем фальсифицированного молока и продукции из него составил почти треть.

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