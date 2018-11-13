Если организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе не пригласят попавших под американские санкции российских бизнесменов, то январское мероприятие останется без российской делегации.

Об этом во вторник, 13 ноября, в Палермо на международной конференции по Ливии сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ГазетаРу.

Ранее стало известно, что на ВЭФ планируют не приглашать Олега Дерипаску (компания "Русал"), Виктора Вексельберга (компания "Ренова") и Андрея Костина (банк "ВТБ").

Формально, поводов не пускать предпринимателей в Давос нет - действующие санкции не запрещают им въезд в Швейцарию. "Речь идет не о законе. Оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать их", - сообщил один из источников британского издания Financial Times.

По словам премьер-министра России, российские чиновники и представители госкомпаний не поедут в Давос, если эти ограничения не будут сняты.

"Если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет. Поживем – увидим", - заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России назвал ограничения "очень странными, если не сказать больше". Он рассказал, что "только что говорил на эту тему с президентом Швейцарской Конфедерации". Медведев высказал свое недоумение таким решением, "тем более, что речь идет о неправительственной организации". Президент Швейцарии обещал навести справки.

Представители российских бизнесменов, которых не позвали в Швейцарию, ранее отмечали, что их боссы туда и так не собирались.

"Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос - он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла", - сообщало ТАСС со ссылкой на свой источник в окружении российского предпринимателя.

Представители Виктора Вексельберга ситуацию не комментировали, а в пресс-службе ВТБ сообщили, что "г-н Костин имел беседу с г-ном Швабе (глава ВЭФ – Прим.Ред.), и ему известно о данном решении. Свою позицию по данному вопросу г-н Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума".

Дерипаска и Костин традиционно были одними из самых ярких спикеров Давоса и очень часто выступали с острыми заявлениями именно на швейцарской площадке. Виктор Вексельберг был менее публичен.

Президент России Владимир Путин минувший раз приезжал в Давос в 2009 году. Делегацию РФ в последнее время, как правило, возглавлял чиновник правительства в ранге вице-премьера. В январе 2019 года Швейцария рискует остаться вообще без представительства РФ.

Даже те, кто собирался ехать в Давос, теперь заявляют, что могут и не поехать на форум. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс не поедет на форум в Давосе, если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, передает агентство RNS.

"Если раньше у меня не было определенности по поводу участия в Давосском форуме, то после сегодняшнего заявления премьер-министра, позиция однозначная - если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, то в Давос я не еду", - сказал он.

Говоря о самой конференции в Палермо Медведев заявил, что ситуация вокруг Ливии, она связана с "драматическими событиями, которые случились в 2011 году и напрямую были инспирированы в тот период нашими партнёрами по Европейскому союзу, Соединёнными Штатами Америки и некоторыми другими странами".

"Эти процессы были связаны с грубейшим нарушением резолюций Организации Объединенных Наций, которые были посвящены событиям в Ливии", - подчеркнул он, пообещав продолжать контакты со всеми участниками диалога по национальному примирению, чтобы "постараться склеить новую конфигурацию самого государства", - констатировал российский премьер-министр.

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Муаммар Каддафи руководил Ливией с 1969 года. Он погиб в ходе вооруженного переворота и интервенции, которая привела к его свержению и убийству в октябре 2011 года. Его кортеж был разбомблен в ходе операции НАТО, а сам лидер Джамахирии непосредственно после этого был схвачен и зверски убит боевиками-исламистами.

Напомним, что Волкер заявил о намерении встретиться с Сурковым в ближайшие недели.