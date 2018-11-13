Во вторник, 13 ноября, в Киеве по адресу улица Западынская, 3б обнаружили труп мужчины. Тело лежало возле 9-этажного дома. Инцидент случился около 14:00. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По словам местного жителя, он знал погибшего. Мужчина часто выпивал и регулярно приходил в гости к любовнице, которая живет на восьмом этаже этого дома. Сегодня он также пришел к этой женщине и начал просить у нее деньги. В итоге она ему отказала и легла спать.

Через некоторое время по неизвестным причинам мужчина выпрыгнул с балкона. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть.

Погибшему было около 50 лет. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

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