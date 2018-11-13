Первый зампредседателя фракции БПП Игорь Кононенко заявил, что безвиз, томос и армия не являются предвыборными лозунгами президента и если он официально объявит об участии в выборах, то есть еще чем привлечь внимание избирателей. Об этом он рассказал и интервью Главкому.

Отвечая на вопрос, есть ли какие предвыборные "фишки" у Порошенко, Кононенко ответил, что в БПП еще не начинали предвыборную кампанию. "Во-первых, нет официального заявления Петра Порошенко об участии в выборах, потому наших "фишек" вы еще не видели. НАТО и ЕС - слишком серьезные вопросы, чтобы называть их "фишками", - сказал нардеп.

На вопрос, есть ли у Порошенко план "Б" на случай, если он проиграет президентские выборы, Кононенко ответил, что не может сказать, потому что еще не работает штаб.

Отметим, что несмотря на то, что Петр Порошенко действительно ни разу прямо не говорил о своем желании побороться за второй срок, уже в августе он активно формировал свой предвыборный штаб. Такими данными располагает "Страна". Мы выяснили, кто в него войдет, кто возглавит (реально и официально), какие у них планы по обеспечению переизбрания действующего президента.

Что касается слогана: "Армия, язык, вера" - это, по словам Кононенко, не начало избирательной кампании, это попытка донести до людей месседж, что же сделал Порошенко. "Потому что с донесением у нас проблемы - у людей в голове или хорошее, или плохое. Важно, чтобы люди начали думать", - подчеркнул он.

Отметим, что начиная с начала осени на улицах городов Украины начали появляться разные баннеры, включая политическую рекламу Петра Порошенко. В ней идет речь об упомянутых выше месседжах. А на минувшей неделе киевляне заметили президентский билборд со слоганом: "Геть від Москви", который многие прочли как "Руки прочь от Москвы".

Ранее "Страна" готовила аналитические материалы, где отвечала на вопросы, спасет ли НАТО рейтинг Порошенко и какие нестандартные ходы он может предпринять, чтобы удержаться у власти.

Согласно последнему рейтингу, который был опубликован сегодня, больше половины украинцев не будут голосовать за Порошенко ни при каких обстоятельствах.