В Киеве возле залива в Оболонском районе обнаружен автомобиль с находившимся внутри мужчиной, погибшим от детонации неизвестного взрывного устройства, сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева.

Тело потерпевшего в салоне иномарки обнаружил прохожий, который сразу вызывал на улицу Богатырскую правоохранителей.

"Правоохранители обнаружили возле залива автомобиль, в котором находился мертвый мужчина с характерными от взрыва травмами", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Фото: kiev.informator.ua

"Специалисты взрывотехнической службы тщательным образом осматривают место события и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства. Сейчас мы проводим меры для выяснения личности погибшего", - добавил он.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос о его правовой квалификации.

Событие произошло на берегу залива Верблюд, на обочине ул.Богатырской и рядом с жилым комплексом "Итальянский квартал". Инцидент произошел в автомобиле Renault Vel Satis.

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