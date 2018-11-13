В России управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве музыканта и автора песен Игоря Талькова, пишет Медуза.

Следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей. Мать Талькова, которая ранее была потерпевшей по делу, умерла. После допроса в качестве потерпевшей Татьяне Тальковой позволят ознакомиться с материалами уголовного дела.

Игорь Тальков погиб в октябре 1991 года при перестрелке в петербургском дворце спорта "Юбилейный". В следующем году следствие обвинило в убийстве по неосторожности концертного директора Талькова Валерия Шляфмана. Он к тому моменту уехал в Израиль. В 1993 году производство по уголовному делу было приостановлено.

Фото: meta.ua

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