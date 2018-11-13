Петр Порошенко в ноябре возглавил антирейтинг кандидатов в президенты - за него ни в коем случае не проголосовали бы 50% избирателей. А во втором туре действующий глава государства проигрывает практически любому кандидату.

Таковы результаты опроса трех украинских социологических групп - КМИС, "Рейтинг" и "Центра Разумкова". Согласно исследованию, Петр Порошенко занимает третью ступеньку президентских симпатий на гипотетических выборах. У него 6,3%.

У его ближайших конкурентов Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, которая возглавляет рейтинг - 7,6% и 12,7% соответственно.

"Страна" проследила, как менялся рейтинг президента за последние месяцы.

Рейтинг и антирейтинг

Самый низкий показатель популярности был у Порошенко в апреле - тогда, по данным "Рейтинга", он рухнул до 5%. После этого летом он находился в рамках 7-8%, а вот с осени снова начал валиться. В сентябре президент показал уже 6,8%, а в ноябре, как видим, этот показатель снизился.

Примерно та же динамика у КМИС: падение в апреле, рост летом и падение осенью. Как раз в этот момент обострилась социально-экономическая ситуация, начала падать гривня, а правительство повысило цены на газ.

Все это бумерангом ударило по президенту, который, впрочем, поддерживал все антисоциальные телодвижения и говорил, что "альтернатива - кремлевский капкан".

Таким образом, цены на газ и прочие проблемы перебили массированную пиар-кампанию президента, которая строилась вокруг Томоса и националистического дискурса. Произошло все по классике жанра - "кошелек победил телевизор".

Как падала популярность Порошенко

До выборов в мае 2014 года на будущего президента обрушился невиданный рейтинг - до 48-50%. По сути он равнялся нынешнему антирейтингу Порошенко. Однако уже через год гарант растерял львиную долю своего предвыборного задела.

В 2015 году его поддержка колебалась уже на уровне 25%. На второй год обвал продолжился: в мае-2016 рейтинг упал до 14%, а в августе того же года оказался на 10%-й отметке - правда к концу года частично вернул утраченные позиции. Хоть и не до конца: 12-13%.

В 2017 году рейтинг президента стабилизировался и даже немного подрос, находясь в рамках 15-16%. Но с началом текущего года у Порошенко начался рекордный откат популярности на уровень 5-8%. Сейчас его рейтинг стремится к шести процентам - и это в предвыборный год, когда предстояла решающая схватка за кресло главы государства.

Позиции конкурентов

Юлия Тимошенко является конкурентом Порошенко №1. Ее рейтинг тоже подвержен колебаниям, однако он редко падал ниже 10% - и сейчас держится почти 13%. То есть примерно вдвое выше, чем у Порошенко.

"Я откровенно не завидую политтехнологам Петра Порошенко. Самая свежая социология показала не только отрыв Юлии Тимошенко (более чем в два раза), но и то, что Тимошенко является лидером во всех макрорегионах Украины, кроме Востока", - пишет политолог Константин Бондаренко.

Другим серьезным конкурентом президента уже стал Владимир Зеленский, который, по информации "Страны" уже однозначно идет на выборы - да и сам он на это намекает, как только может. Результаты комика в последнее время немного опережают действующего президента или идут с ним вровень. То же можно сказать об Анатолии Гриценко.

Интересная история у "юго-восточного" крыла - Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, которые недавно объединили свои усилия и готовятся выставить единого кандидата от условной "партии мира". Если суммировать их рейтинги, то такой гипотетический кандидат выходит на уровень Юлии Тимошенко и гарантированно проходит во второй тур. Куда Петр Порошенко в таком случае не попадает.

При этом, в их "внутригрупповом зачете" вперед явно вырвался Юрий Бойко. Рейтинг Вадима Рабиновича сильно упал после того, как замерять начали Евгений Мураева - в прошлом соратника Рабиновича, который в сентябре объявил о выходе из его партии "За життя" и создал свой проект "Наш". После этого рейтинг Рабиновича сильно просел и сейчас Мураев его уже опережает.

Впрочем, если даже Порошенко прорывается во второй тур, то всем потенциальным конкурентам с сопоставимым рейтингом он проигрывает - Тимошенко, Гриценко, Зеленскому и Бойко. Причем с огромным отрывом, который во всех случаях, кроме Бойко - более 10%.