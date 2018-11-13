Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,88 грн/$1 с 27,9125 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,87-27,89 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 ноября снизился до 27,9203 грн/$1 с 27,8987 грн/$1.

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке

9 ноября составил 295,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $225,6 млн.



Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 14 ноября 2018 года.

Таким образом, курсы валют на среду, 14 ноября таковы:

100 долларов США - 2791.8162

100 евро - 3143.8642

10 российских рублей 4.1250

Как сообщала "Страна", накануне в первый день рабочий день курс доллара на межбанке пошел в рост после недели отступления.

Мы писали, что курс доллара могут поднять импортеры на американском празднике. Также сообщалось, что что Нацбанк в 2018 году изрезал на мелкие части 34 млрд гривен.