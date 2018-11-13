В Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - работника железной дороги. Об этом со ссылкой на ЧАО Киев - Днепровское МППЖТ, где произошла трагедия, сообщают Подробности.

Известно, что машинист тепловоза вместе со своим 26-летним сыном, который работал составителем поездов, осуществляли на Оболони маневровые работы по перестановке вагонов, в результате которых и произошел несчастный случай."Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда", - сообщили работники предприятия.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как киевляне спасали пьяную девушку, прыгнувшую под поезд в метро.

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