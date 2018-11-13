Во вторник, 13 ноября, в Киеве в жилой многоэтажке ЖК "Парк Стоун" по адресу улица Героев Сталинграда, 2д случился пожар. Об сообщает Информатор с места происшествия.

По предварительной информации, огонь охватил кабельные шахты с 5 до 25 этажа. Сообщается об очень сильном задымлении. Начата эвакуация людей с верхних этажей. Вывели более 40 человек, среди них - дети.

На месте работают спасатели и медики. Они ликвидируют пожар. Причины возгорания установит следствие.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации или аварии, обнаружили опасный предмет, бездыханное тело, заметили огонь или поджог, сообщите об этом в 101, 102 и 103.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом ночью загорелась заправка, реки огненного дизтоплива вытекли на дорогу.

Напомним, что под Николаевом горел психоневрологический интернат, эвакуировали 35 человек.