В соцсетях опубликовано видео с длинноволосой экстравагантной блондинкой, которая с топором в руках в центре Киевап крушит припаркованный белый автомобиль Porsche (на официальном сайте компании указана цена такого авто - более 2 млн грн).

Действия развернулись на улице Шота Руставели. На дверях шикарного авто девушка написала краской из баллончика "Сволочи". Затем она переместила свои усилия на капот. После нескольких ударов по нему топором она написала краской "Урод". А после этого дама принялась за лобовое стекло, которое оказалось гораздо податливее капота. В конце концов, оставив топор в прорубленной на стекле дыре, блондинка села в стоящий рядом автомобиль и уехала.

Стоит отметить, что у происшествия было множество очевидцев, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов и, судя по всему, в уме уже подсчитывали лайки в соцсетях.

Ранее "Страна" писала о том, что на улице польского города украинец с топором ранил трех местных жителей.

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