Украинские фармпроизводители не могут растаможить лекарственные средства для ввоза в Узбекистан. Об этом сообщает Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, пишет Аптека.

В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление. С такой проблемой столкнулись такие украинские фармпроизводители как ООО "Юрия-Фарм", ПАО "Фармак", АО "Лекхим", ООО "Фармхим" и другие.

Отмечается, что остановка процесса растаможивания связана с ответом властей Узбекистана на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана в Украину.

В связи с этим Объединение обратилось к Степану Кубиву, первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Украины, с просьбой вмешаться в эту ситуацию и провести рабочее совещание по выработке путей решения данного вопроса с привлечением представителей данного Объединения и других профильных организаций.

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