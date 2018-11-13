13 ноября в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой. Кипяток струится по тротуарам и проезжей части, все затянуто паром, который очень похож на туман, пишет Информатор.

Как сообщает корреспондент "Страны", по состоянию на 18:30, потоп ликвидировали. Со стороны улицы Шота Руставели стоит несколько пустых подтопленных автобусов. Участок Жилянской перекрыт. Машины объезжают проезжую часть по тротуару.

Фото: Страна ua

По словам полицейских, водитель машины, которая провалилась, успел выскочить. Он цел и невредим.

Фото: Страна ua

Спустя час после ЧП воду перекрыли, но на проезжей части огромные лужи кипятка. По состоянию на 17:30 движение машин ограничили. Из-за поднявшегося пара видимость на дороге очень плохая, образовалась пробка. Известно, что общественный транспорт поменял свои маршруты.

По состоянию на 17:00 центр столицы сковали пробки. С 16:47 заблокировано движение троллейбусов 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов 55, 69 на улице Жилянской - улице Шота Руставели.

Кроме этого, движение троллейбусов М3 организовано к Южному вокзалу, М12 до станции метро "Лыбидская", М14 - до метро "Дворец спорта", м40,40к - до Железнодорожного массива. Движение автобусов М69 до улицы Тарасовской, М55 - до Бассейной.

Движение троллейбусов м3 организовано к Южному вокзалу, М12 до метро "Лыбидская", М14 - до станции "Дворец спорта", м40,40к - до Железнодорожного массива. Движение автобусов М69 до улицы Тарасовской, М55 - до Бассейной.

Фото: kiev.informator.ua

Из-за прорыва под асфальт наполовину провалилась машина Dacia Logan. Водитель рассказал, что ехал по улице Саксаганского со стороны "Дворца Спорта"и его авто внезапно ушло под асфальт. К счастью, мужчина сильно не пострадал. Прохожие, кто попал в потоки кипятка, обожгли себе ноги.

Образовался автомобильный затор.

Реакция соцсетей

В соцсетях обсуждают потоп в центре Киева.

"Не верьте продажным блогерам, которые пишут, что в Киеве нет горячей воды. У нас ее тут столько, что просто девать некуда! Вот, например, центр города сегодня".

Фото: facebook.com

Новые технологии отопления. Как тебе такое, Илон Маск?

Фото: facebook.com

"Армія. Мова. Віра"

Фото: facebook.com

"Угол Шота Руставели и Саксаганского. Где-то там недалёко боксерский конгресс был недавно. И автографы Виталик раздавал".

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее из-за прорыва трубы в Киеве без холодной воды остались семь улиц. Список адресов.

Мы писали, что в Киеве после запуска котельных всего за сутки произошло более 300 прорывов труб.

Ранее появилось видео последствий прорыва гейзера горячей воды на Печерской площади в Киеве.