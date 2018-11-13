У потенциальных кандидатов в президенты Украины, которые владеют ID-паспортом, могут возникнуть проблемы при регистрации. Что касается украинцев с пластиковой картой, они смогут отдать свой голос на выборах. Эту информацию "Стране" сообщили в ЦИК.

Таким образом Центризбирком уточнил слова главы комиссии Татьяны Слипачук. Напомним, сегодня она заявила, что закон "О выборах Президента" не учитывает существование ID-карт и предусмотренные законодательством процедуры будет невозможно обеспечить для ее обладателей. По этой причине, отметила Слипачук, нужно очень серьезно работать над точечными изменениями в закон "О выборах Президента".

В частности, речь идет о пункте 6 части 1 статьи 51, который сейчас гласит, что кандидат в президенты должен сдать в ЦИК, среди прочего, ксерокопии первой и второй страницы паспорта гражданина Украины, а также страницу с адресом проживания.

"Избиратели, которые по тем или иным причинам перешли на паспорта нового образца, голосуют в обычном порядке, как и те, кто является обладателями паспортов "старого" образца", - сообщили в ЦИК.

Напомним, ID-паспорта в Украине начали выдавать 1 октября 2016 года. По состоянию на сегодня любой украинец в любое время может получить пластиковую карту взамен паспорта-книжечки.

Ранее "Страна" со ссылкой на украинцев сообщала, что госучреждения не оказывают услуги владельцам ID-паспортов из-за невозможности считать с пластиковых документов необходимую информацию.