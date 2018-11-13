УПЦ МП отказывается участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви. Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП от 13 ноября 2018.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", – говорится в документе. По мнению епископов УПЦ МП он "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины". "При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что УПЦ МП разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Также мы писали о том, что архиереи УПЦ МП не захотели встречаться с Порошенко в Украинском доме и ждали его в Лавре.