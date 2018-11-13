В Раде захотели принять закон, оправдывающий санкции против СМИ - НСЖУ
В парламенте началась очередная атака на украинские СМИ. Об этом в Facebook сообщили глава НСЖУ Сергей Томиленко.
"Под лозунгами "защиты информационного пространства" предлагают утвердить закон, оправдывающие санкции - блокировку украинских телеканалов. Замкнутый цикл - размывание формулировок по определению терроризма, цепляние на украинские медиа ярлыков "пособников террористов", политическое голосования в Верховной Раде и - применение Нацсоветом Закона "О санкциях", - написал он.
И если в августе 2014 общество поддерживало этот закон как естественный способ защиты Украины от агрессии "иностранного государства", то сейчас ситуация изменила, считает Томиленко. "Сейчас нардепы санкции превращают в средство защиты своих политических интересов и оружие против украинцев, которые критикуют власть!"- написал Томиленко.
По его словам речь идет о проекте Закона Украины от 07.11.2018 г. N 9275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства".
Скриншоты: facebook.com/ Сергей Томиленко
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