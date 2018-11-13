Во вторник, 13 ноября, в Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Суд вновь продлил аресты обоим обвиняемым. Они отказались признать вину.

Представитель гособвинения - прокурор прокуратуры Киева Евгений Шаповалов завершил зачитывать обвинительный акт в отношении уроженца Херсонщины Александра Лося (на дальнем плане) и активиста правого движения Ярослава Тарасенко из Павлограда. Им вменяется пособничество убийству Вороненкова.

Денис Вороненков был застрелен у Премьер-Паласа в Киеве 23 марта 2017 года.

Видео: youtube.com/Страна.ua

Как сообщала "Страна", прокуратура Киева повторно отправила в суд обвинительный акт на фигурантов дела об убийстве Вороненкова.

Напомним, что украинское следствие не указало "российский след" в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова в Киеве. Мотивом совершения преступления следствие заявляет корыстные мотивы.