В субботу, 17 ноября, студенты в Украине отмечают свой праздник. "Страна" собрала поздравления, открытки и традиции в одном материале, а также информацию о том, почему День студента бывает дважды в году и чем январская дата отличается от ноябрьской.

Почему День студента отмечают 17 ноября

Международный День студента связан историей Чехословакии, которую оккупировали нацисты. В 1939 году в Праге разогнали антинацистскую демонстрацию, на которую вышли студенты и преподаватели. При этом выстрелом в живот был убит 24-летний студент-медик Ян Оплетал. Он стал символом борьбы за свободу. Его погребение переросло в антигитлеровскую манифестацию, десятки несогласных с политикой оккупантов были арестованы.

А военные продолжили операцию расправы над бунтовщиками и 17 ноября взяли в кольцо общежития. Они схватили более тысячи студентов и отправили их в концлагерь Заксенхаузен, девять активистов расстреляли. Все вузы Чехословакии закрыли.

В 1941 году в Лондоне на конференции студентов 17 ноября решили провозгласить Международным днем студентов. В Чехии эту дату также отмечают как День борьбы за свободу.

День студента 25 января

Еще один студенческий праздник приходится на 25 января, в Татьянин день. Если первая дата проходит до начала сессии, то вторая - после нее. В последнее время не все украинские студенты отмечают вторую дату, поскольку она связана с Российской империей, куда в 18 веке входила Украина. 25 января 1775 года был заложен Московский университет.

Традиции студентов

У украинских студентов есть необычные традиции, связанные с учебой. Например, в "Киево-Могилянской академии", на День академии моют памятник Григорию Сковороде на Контрактовой площади. Студенты верят, что каждый участник церемонии успешно сдаст сессию. Чтобы дотянуться до Григория Саввича, студенты приносят длинные лестницы.

А во Львовском национальном университете им. И. Франко каждый год на День университета памятник писателю перед вузом наряжают в мантию, которую специально шьют к этому случаю.

На День студента 17 ноября во многих украинских вузах проводят флешмобы, квесты, концерты.

Афиша на День студента в Киеве

17 ноября в 21:00 в ТЦ Городок, в Pochayna Event Hall, начнется танцевальная вечеринка STUD-X FEST. Организаторы сообщают о трех танцполах, где будет звучать EDM, Hip-Hip и Techno. Ожидается, что ан вечеринке соберутся 7 тысяч человек.

Адрес: ул. Степана Бандеры, 23. Стоимость: от 250 грн.

В 19:00 в Stereo Plaza начнется концерт группы "Пошлая Молли".

Адрес: проспект Лобановского, 119. Стоимость: от 590 грн.

На это же время во Дворце "Украина" намечен концерт Pianoбой.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 103. Стоимость: от 300 грн.

В 20:00 в клубе Atlas выступит группа "Северный флот", основанная музыкантами "Короля и Шута" после смерти ее лидера Михаила Горшенева.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 37/41. Стоимость: 290-1250 грн.

Открытки и поздравления

Студентам можно пожелать

Жить ярко и побольше знать

Зачеты, сессии сдавать!

Время сессий, семинаров,

Чутких снов на первых парах,

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Пусть студенчества пора

Будет яркой и красивой

Всем учащимся - ура!

Студент – не просто слово, а состояние души. Желаю настойчивости в изучении науки, любопытства, желании разобраться во всем, ощущении поддержки друзей и преподавателей, горящих глаз и добрых сердец.