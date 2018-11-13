В Киевском районном суде Харькова во вторник, 13 ноября, началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской. Фигурантка дела Елена Зайцева вновь пожаловалась на плохое самочувствие. Об этом сообщает NewsRoom.

Отмечается, что в начале заседания судья озвучил результаты экспертизы, которую специалисты Института имени Бокариуса подготовили к 1 ноября. Криминалисты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль еще одного фигуранта дела Геннадия Дронова остановился за линией светофора, передняя часть авто находилась на перекрестке.

После этого адвокат обвиняемого потребовал отвода экспертов, однако его выступление было прервано из-за проблем со звукозаписывающей аппаратурой. Судья объявил технический перерыв.

После этого обвиняемая Елена Зайцева пожаловалась на тошноту, заявила об ухудшении самочувствия и попросила, чтобы ее вывели из "аквариума". Вскоре девушку завели обратно в камеру, около 15:00 заседание возобновилось в другом зале.

Напомним, 7 ноября суд продлил до 5 января 2019 года арест Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Ранее на суде Зайцевой вновь вызвали "скорую помощь".

Мы писали, что адвокат Зайцевой утверждает, что у подзащитной заболевание мозга и она нуждается в обследовании.

Как сообщала "Страна", врачи не нашли у Зайцевой противопоказаний для пребывания в СИЗО,