Собор епископов УПЦ МП расценивает решение Синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу как не имеющее канонической силы и заявляет о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ (МП), принятом на заседании во вторник.

"Собор епископов Украинской православной церкви считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы", - отмечается в постановлении.

Отмечается, что эти решения являются следствием "спекулятивной трактовки церковной истории". А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признании действительности псевдохиротоний (хиротония - рукоположение священников - Прим. Ред.), которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов", - подчеркивается в решении.

Также Собор считает, что история православной церкви не знает случаев преодоление раскола за счет его простой легализации. "Приняв такое антиканоническое решение, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола. В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - говорится в постановлнии Собора.

Также Собор выступил против изменения названия Украинской Православной Церкви, а в случае "принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренные "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека".

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