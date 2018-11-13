Домушники-альпинисты совершили очередную кражу в Киеве. На этот раз пострадали апартаменты главного специалиста Генеральной прокуратуры на Печерске, по улице Ивана Кудри. Об этом Страна узнала из собственных информированных источников в МВД Украины.

Квартирная кража произошла в минувшее воскресенье во второй половине дня. По данным источников, воры-альпинисты проникли в квартиру через выдавленный стеклопакет в окне, по улице Ивана Кудри.

Из квартиры вынесли золотые украшения жены сотрудника ГПУ на крупную сумму. Точный подсчет убытков потерпевший еще не произвел.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины: Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Преступники пока не пойманы, но учитывая место работы потерпевшего сообщается, что кража автоматически поставлена на контроль у руководства Нацполиции.

В полиции Киева уже заявили про участившееся в последнее время распространение домушников, которые влезают в квартиры через окна по специально заготовленным веревкам.

Как сообщала "Страна", на Печерске квартет грабителей на "литовских бляхах" грабит прохожих при помощи газа.

Из припаркованного на обочине автомобиля с литовскими номерами неожиданно выскочили четыре человека в масках, брызнули в лицо девушки каким-то веществом из баллончика, похожим на слезоточивый газ и отняли сумочку в которой были деньги, банковские карты, мобильный телефон, документы и ключи от квартиры.

Напомним, что полицейские поймали трех военных моряков, которые выносили телевизоры через окно в Очакове.