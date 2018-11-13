Министр Кабинета министров Александр Саенко может "потерять" для премьера Владимира Гройсмана определенные невыгодные документы или наоборот ускорить их попадание на рассмотрение правительства. Об этом пишет "Украинская правда".

Из-за характера задач, которые выполняет для премьера Саенко, у него появилось непубличное прозвище, которое авторам статьи приходилось слышать сразу от нескольких министров - "Саша-потеряй".

Важность Саенко выросла еще больше после реформы госслужбы. С одной стороны, его собственная должность после этой реформы имеет неопределенный юридический статус, ее следовало бы ликвидировать. Но с другой - в сфере влияния руководителя секретариата Кабмина оказались конкурсные комиссии, которые отбирают кандидатов на вакантные должности в множество государственных органов и учреждений.

Именно этот министр вместе с приближенным к премьеру депутатом Вадимом Денисенко стал соучредителем нового политического движения, которому прочат стать "партией Гройсмана", – Украинской стратегии успеха.

Костяк тесного доверенного круга соратников, к которому обращается Гройсман, когда должен решить какие-то тактические или стратегические задачи некоторые министры успели окрестить "малым Кабмином".

"В этом кругу премьер принимает некоторые решения, когда частично не хочет огласки или утечки информации, а частично боится предательства", - говорится в материале УП.

Примером этого можно привести ситуацию с увеличением цены на газ, которую Гройсман оттягивал до последнего, а весь Кабмин до последнего не знал, будут ли подниматься тарифы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине назвали точную дату принятия госбюджета-2019.

Также мы сообщали, что Кабмин попросил месяц на рассчет эффекта санкций России на экономику Украины.