В ближайшие сутки 14 ноября атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы, принесет ухудшение погоды в северо-западную часть Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди, а в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях днем снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом в западной части страны на северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-7 градусов мороза, в Сумской области - до 10 градусов ниже ноля. Днем от 2 градусов мороза до +3. На юге страны +2-6 градуса. В западных областях ночью +1-6градусов, днем прогреется до +5-10градусов. На Закарпатье - до +14.

В Киеве 14 ноября ночью без осадков, дне снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем около 0.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 ноября самая высокая температура днем была 21,7 градусов в 2010 году, самая низкая ночью - 14,1 градусов мороза в 1908 году.

15 ноября в Украине ночью в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях, днем на Прикарпатье, в Крыму и местами в Приазовье прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/ с, в южных, восточных регионах и Днепропетровской области местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях и Крыму ночью 0-4 градуса тепла, днем +4-9. На остальной территории в течение суток от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла (в восточных областях ночью 3-8 градусов мороза).

В Киеве 15 ноября ночью ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем 0-2 градуса выше ноля.

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