Обнародованы решения Священного Синода Украинской Православной Церкви (МП), а также Собора архиереев, которые сегодня прошли в Киево-Печерской лавре. Об этом пишет официальный сайт УПЦ ПМ.

Полный текст постановление Собора епископов: 

  1. Украинская Православная Церковь, которая является канонической и признана Поместными Православными Церквами, совершая свое служение Богу и народу Украины, принципиально поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Украинская Православная Церковь присутствует во всех регионах Украины и объединяет как подконтрольные, так и неподконтрольные украинской власти территории, переживая вместе со своим народом все радости и страдания.
  2. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой, наделенным всеми правами независимости и самостоятельности, которые сегодня нужны для плодотворного служения Богу и народу Украины.
  3. Украинская Православная Церковь всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую Церковь. Однако, восстановление единства Украинского Православия не должно означать превращение Церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе Церкви. Убеждены, что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил.
  4. Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской Православной Церкви, о чем уже заявляемой первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне. В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренные "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека.
  5. Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решение Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года по украинскому церковному вопросу является недействительными и не имеющими ни одной канонической силы. В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивного трактовка церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов из лидеров раскола и признании действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов. История Православной Церкви не знает случаев преодоление раскола путем его простой легализации. Приняв такое антиканоническое решение, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается.
  6. Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой Поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской Православной Церкви. Зато с огорчением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей Церкви до Патриарха Варфоломея с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания.
  7. Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реальной церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. За таких условий вступления епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным.
  8. Украинская Православная Церковь принципиально придерживается канонического подхода к преодолению церковного разделения. В основе этого подхода лежит необходимость покаяния тех, кто возвращается из раскола. Двери Церкви никогда не закрывались перед тем, кто хочет быть в духовном единстве с Христом.
  9. Собор епископов констатирует, что незаконные действия Константинопольского Патриархата приводят к глубокой церковной кризиса как в Украине, так и в мировом Православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви был услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским Патриархатом действия были исправлены.
  10. Собор епископов призывает Константинопольский Патриархат к диалогу с Украинской Православной Церковью братской участия всех Поместных Православных Церквей с целью соборного решения этой проблемы.
  11. Собор епископов просит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия обратиться к Предстоятелям Поместных Православных Церквей по поводу кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни Украины в результате незаконного вмешательства Константинопольского Патриархата.
  12. Собор епископов призывает всех чад Украинской Православной Церкви усилить молитвы, сохранять единство между собой и верность Святой Христовой Церкви и не бояться возможных испытаний, помня слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: "Будьте мужественными, ибо Я победил мир" (Ин. 16:33).

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко в последний момент передумал встречаться с архиереями УПЦ МП в Лавре.

Также мы писали как проходил сегодня Синод УПЦ.

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