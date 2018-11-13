Обнародованы решения Священного Синода Украинской Православной Церкви (МП), а также Собора архиереев, которые сегодня прошли в Киево-Печерской лавре. Об этом пишет официальный сайт УПЦ ПМ.

Полный текст постановление Собора епископов:

Украинская Православная Церковь, которая является канонической и признана Поместными Православными Церквами, совершая свое служение Богу и народу Украины, принципиально поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Украинская Православная Церковь присутствует во всех регионах Украины и объединяет как подконтрольные, так и неподконтрольные украинской власти территории, переживая вместе со своим народом все радости и страдания. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой, наделенным всеми правами независимости и самостоятельности, которые сегодня нужны для плодотворного служения Богу и народу Украины. Украинская Православная Церковь всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую Церковь. Однако, восстановление единства Украинского Православия не должно означать превращение Церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе Церкви. Убеждены, что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил. Собор епископов выступает против любых попыток изменить название Украинской Православной Церкви, о чем уже заявляемой первыми лицами государства, и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне. В случае принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой Украины, Украинская Православная Церковь будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренные "Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви", законодательством Украины и Европейской Конвенцией по правам человека. Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решение Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года по украинскому церковному вопросу является недействительными и не имеющими ни одной канонической силы. В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивного трактовка церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов из лидеров раскола и признании действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов. История Православной Церкви не знает случаев преодоление раскола путем его простой легализации. Приняв такое антиканоническое решение, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам стал на путь раскола. В связи с этим евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается. Считаем недопустимым незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой Поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос при участии государственной власти и раскольников, игнорируя голос канонической Украинской Православной Церкви. Зато с огорчением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей Церкви до Патриарха Варфоломея с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания. Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реальной церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. За таких условий вступления епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным. Украинская Православная Церковь принципиально придерживается канонического подхода к преодолению церковного разделения. В основе этого подхода лежит необходимость покаяния тех, кто возвращается из раскола. Двери Церкви никогда не закрывались перед тем, кто хочет быть в духовном единстве с Христом. Собор епископов констатирует, что незаконные действия Константинопольского Патриархата приводят к глубокой церковной кризиса как в Украине, так и в мировом Православии. Молимся, чтобы голос многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви был услышан, а совершенные до сих пор Константинопольским Патриархатом действия были исправлены. Собор епископов призывает Константинопольский Патриархат к диалогу с Украинской Православной Церковью братской участия всех Поместных Православных Церквей с целью соборного решения этой проблемы. Собор епископов просит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия обратиться к Предстоятелям Поместных Православных Церквей по поводу кризисной ситуации, сложившейся в церковной жизни Украины в результате незаконного вмешательства Константинопольского Патриархата. Собор епископов призывает всех чад Украинской Православной Церкви усилить молитвы, сохранять единство между собой и верность Святой Христовой Церкви и не бояться возможных испытаний, помня слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: "Будьте мужественными, ибо Я победил мир" (Ин. 16:33).

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко в последний момент передумал встречаться с архиереями УПЦ МП в Лавре.

Также мы писали как проходил сегодня Синод УПЦ.