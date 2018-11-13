В двух городах Днепропетровской области ученики 38 школ остаются на вынужденных каникулах из-за отсутствия отопления в учебных заведениях. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам начальника департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Татьяна Онищенко, занятия приостановлены в 19 из 40 школ.

"Городской голова находится в Киеве и решает этот вопрос. Надеюсь, что до конца недели вопрос будет решен, и дети приступят к учебе. Всего в городе 24,7 тысчи учеников",- сказала Татьяна Онищенко.

В Павлограде без отопления остаются все 19 школ города.

Как рассказала начальник отдела образования Павлоградского городского совета Ирина Демьяненко, для всех 11,7 тысч учеников города каникулы продлены на неопределенный срок.

"Вместе с тем, ученики 1-8 классов обучаются дистанционно, для учеников 9-11 классов организованы индивидуальные консультации, которые длятся не более 1,5 часов в день", - отметила Ирина Демьяненко.

Она также рассказала, что с 15 ноября 4 школы, у которых есть система автономного отопления, могут возобновить работу.

"Сегодня на оперативке в горсовете сказали, что в городе запускают все котельные. Есть уверенность, что все дети вернутся к учебе к концу этой недели, крайний срок - понедельник",- сказала Ирина Демьяненко.

По ее словам, все школьные программы будут откорректированы и дети получат знания в полном объеме.

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