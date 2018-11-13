Сегодня, 13 ноября, 82 из 90 архиереев УПЦ не захотели встречаться с президентом Петром Порошенко в Украинском доме. Об этом "Стране" рассказал митрополит запорожский Лука после завершения собора, отвечая на вопрос, почему архиереи отказались ехать в Украинский дом.

Отметим, что на собор прибыло 83 из 90 архиереев, имеющих право голоса. Из 83 человек 82 сказали, что хочет встречаться с Порошенко в Лавре, а не в Украинском доме.

"Мы ждали, что президент приедет на эту встречу, а он не приехал. Блаженнейший (Онуфрий - Прим. Ред.) спросил, кто хочет встретиться с президентом, все ответили, что хотят. Владыка спросил, где мы будем встречаться - для всех очевидно, что церковные вопросы должны решаться на церковной территории. И хотели встретиться здесь", - сказал также нам Владыка Митрофан (Никитин), митрополит Горловский и Славянский.

Позже появилось официальное заявление Собора, принятое на заседании во вторник

"Собор епископов Украинской православной церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в нем.

В заявлении также поясняется, что Собор епископов УПЦ (МП) принял решение встретиться с президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры, о чем сразу же было сообщено президенту. Однако Порошенко от встречи отказался, утверждают в УПЦ (МП).

Также на соборе УПЦ в Лавре архиереи попросили у канонических поместных церквей дать оценку действиям Варфоломея по Украине.

Напомним, 13 ноября в Киево-Печерской лавре проходил очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (МП), а после него - Собор архиереев, в котором должен был поучаствовать Петр Порошенко. Президент Украины на Собор не пришел.