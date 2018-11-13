Пользователи Instagram начали публиковать фото заснеженных городов аннексированного Крыма. Снег выпал в восточных и центральных районах полуострова. Ночью он пошел в Симферополе, Керчи, Судаке и Старом Крыму, передают местные СМИ.

"В Крым пришла зима, в Старый Крым уж точно.." - сообщил пользователь alex.upravitelev.

По информации Украинского гидрометцентра, во вторник, 13 ноября, на севере, западе и востоке Крыма возможны небольшие дожди при плюсовой температуре от 2 до 4 градусов, а на юге полуострова будет без осадков, но местами столбик термометра покажет 2 градуса мороза, передает 112-Украина.

В среду, 14 ноября, по прогнозам синоптиков в Крыму будет без осадков и потеплеет до +8.

Фото: instagram.com/alex.upravitelev

Фото: instagram.com/den4ik_34rus_87

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", жители Смелы грозят перекрыть дороги из-за отсутствия отопления. Для возобновления теплоснабжения в городе рассматривается возможность привлечения кредита для возвращения задолженности перед НАК "Нафтогазом", которому разрешили отключать газ даже зимой.

Напомним, что в Киеве с 12 по 19 ноября синоптики обещают дождь со снегом в середине недели, также осадки возможны в воскресенье, 18 ноября.