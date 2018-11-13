В Киеве цены на отопления повысятся не 1 декабря 2018 года, как планировалось ранее, а уже в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отметим, что повышение тарифов вызвано подорожанием природного газа. Планировалось, что уже с 1 декабря для населения цены на тепло должны были подняться на 32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал. Однако, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, "Киевтеплоэнерго" не изменит тарифы для населения и религиозных организаций до конца 2018 года.

На предприятии также напомнили, что 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ), поэтому если цена на газ меняется - меняются и тарифы на тепло.

Напомним, в "Нафтогазе" установили конечную цену на газ для населения и предприятий до 30 апреля 2019.

Также мы писали о том, как на самом деле вырастут тарифы на отопление в разных городах Украины.