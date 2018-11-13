Украина предлагает провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске из-за "выборов" в так называемых "ЛДНР". Об этом заявила первый зампредседателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых "выборов" на Донбассе. Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины - РФ - ОБСЕ", - написала она. "Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - добавила Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, 11 ноября на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей прошли выборы, явка в "ДНР" составила более 80%.

Ранее "Страна" сообщала, что в ЦИК Украины заявили, что "выборы" на Донбассе нелегитимны и не имеют каких-либо правовых последствий.

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