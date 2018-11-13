59% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают основной проблемой для себя повышение тарифов на коммунальные услуги, 52% - низкие зарплаты и пенсии.

Результаты опроса опубликованы на сайте социологической группы рейтинг.

Кроме того, 42% опрошенных считают главной проблемой для них повышение цен на основные товары, 28% - войну на Донбассе, от 17 до 19% - коррупцию, безработицу и некачественную медицину, 11% - недостаточный уровень социальной защиты.

Также, согласно результатам опроса, 78% украинцев считают, что государство движется в неправильном направлении, 12% считают направление развития страны правильным.

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 октября по 2 ноября.

Всего было опрошено 10 тысяч жителей Украины от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,0%.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.

Также мы сообщали, министр Рева сообщил, что цена на газ вырастет не на 23,5%, а еще больше.