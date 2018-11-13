Закон "О выборах Президента" не учитывает существование ID-карты (паспорта). Соответственно, их обладатели не смогут проголосовать на выборах 31 марта.

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Поэтому, отметила она, нужно очень серьезно работать над точечными изменениями в этот закон, чтобы решить проблему, сообщают Украинские новости.

Также стало известно, Центризбирком не планирует устанавливать камеры наблюдения на избирательных участках, а также не успеет внедрить инициативу о введении электронной передачи протоколов на выборах президента.

Напомним, ID-паспорта в Украине начали выдавать 1 октября 2016 года. По состоянию на сегодня любой украинец в любое время может получить пластиковую карту взамен паспорта-книжечки.

Ранее "Страна" со ссылкой на украинцев сообщала, что владельцам ID-паспортов отказывают в услугах из-за нехватки оборудования.