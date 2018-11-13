Владельцы авто на еврономерах назначили проведение "Всеукраинской акции неповиновения" на 20 ноября. Об этом рассказал лидер организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич во время трансляции в Facebook.

По словам Ярошевича, мероприятие состоится не только в столице, но и в областных и районных центрах. "Это будет отношение не только к принятию закона № 8487 и № 8488. Мы сегодня стали теми, кто может объединить вокруг себя большое количество людей по многим направлениям - социология, медицина, сельское хозяйство и так далее. Мы сегодня должны стать платформой действительно для изменений. Потому что мы не видим результата от нынешней власти", - сказал Ярошевич.

Он подчеркнул, что для изменения ситуации в стране нужно проконтролировать, как пройдет голосование на выборах, чтобы не допустить фальсификаций. По его словам, также важно, чтобы к власти "пришли специалисты, а не родственники".

Видео: facebook.com

Раньше сообщалось, что протесты по всем регионам были запланированы на четверг, 15 ноября. Цель протестов – добиться президентского вето на проголосованные Верховной Радой законы №8487 и 8488 и отправка их на доработку, с учетом позиции общества. "Евробляхеры" считают, что их поправки были проигнорированы депутатами и принятый закон не дает им возможности растаможить свои авто по причине слишком высоких ставок. А стимулировать Президента Украины воспользоваться правом "вето" на указанные законы, владельцы авто на европейских номерах будут у себя в регионах.

Напомним, нардепы приняли закон о новом методе рассчета ставки акцизного налога на ввоз авто из-за границы, а также увеличенные штрафы за нарушение таможенного законодательства

Ранее "Страна" сообщала, что автомобили на еврономерах решили не пускать в Украину без залога.

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